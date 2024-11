Europa.today.it - Auto finisce fuori strada: morto bimbo di 4 anni, feriti i genitori e le sorelline

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Europa.today.it: Un bambino di quattroall'ospedale Regina Margherita di Torino a causa delle gravi ferite riportate in un incidentele avvenuto nella notte a Trivero, in provincia di Biella. Il piccolo, giunto al nosocomio in condizioni disperate, è deceduto nella mattina di oggi, venerdì 1°