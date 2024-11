Ecodibergamo.it - Antonio Conte prima del big match di domenica: «L’Atalanta è un esempio»

(Ecodibergamo.it - venerdì 1 novembre 2024) SERIE A. L’allenatore del Napoli ha parlato in vista della partita di3 novembre allo stadio Maradona: «Sfida scudetto? Non lo so, ma di sicuro noi epuntiamo a entrare in Europa dalla porta principale».