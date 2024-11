Anm | Continui attacchi aria pesante

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

(Servizitelevideo.rai.it - venerdì 1 novembre 2024)- 17.30 "Imediatici ai giudici che assumono decisioni sgradite al potere, ci costringono a prender nuovamente parola per denunciare le ferite che questo abusato, triste copione reca anzitutto alle Istituzioni del Paese". Così la Giunta esecutiva centrale dell' Associazione nazionale magistrati. "Si respira un'". "Non si accetta l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine giudiziario. Non si tollera che i giudici si esprimano senza assecondare la volontà e i programmi del governo e della sua maggioranza".