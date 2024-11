Alluvione Spagna, sale bilancio delle vittime: i morti sono oltre 200 (Di venerdì 1 novembre 2024) (Adnkronos) – Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime delle alluvioni che hanno colpito la Spagna, in particolare la provincia di Valencia. Secondo gli ultimi dati diffusi dalle autorità locali, sono almeno 205 le persone che hanno perso la vita soprattutto nella Comunità Valenciana, oltre che in Castilla-La Mancha e in Andalusia. sono ancora numerosi, L'articolo Alluvione Spagna, sale bilancio delle vittime: i morti sono oltre 200 proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutto su .com (Di venerdì 1 novembre 2024) (Adnkronos) – Continua ad aggravarsi ilalluvioni che hanno colpito la, in particolare la provincia di Valencia. Secondo gli ultimi dati diffusi dalle autorità locali,almeno 205 le persone che hanno perso la vita soprattutto nella Comunità Valenciana,che in Castilla-La Mancha e in Andalusia.ancora numerosi, L'articolo: i200 proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Disastro a Valencia, oltre 200 morti e 120mila sfollati. Allarme meteo rosso a Huelva, in Andalusia - La situazione a Valencia dopo l'nel servizio del Tg2; Disastro, oltre 200 morti nell'; Ingià 158 le vittime, si scava ancora nel fango. 'Decine di dispersi';delle vittime: i morti sono oltre 200;delle vittime: i morti sono oltre 200;dei morti per l’a oltre 200; Approfondisci 🔍

Il bilancio dei morti per l'alluvione sale a oltre 200

(msn.com)

Il bilancio dei morti per l'alluvione in Spagna è ora superiore ai 200: lo si apprende dopo l'ultimo aggiornamento diramato dai servizi d'emergenza della Comunità Valenciana, secondo cui in questa reg ...

Alluvione Spagna, sale bilancio delle vittime: i morti sono oltre 200

(msn.com)

(Adnkronos) – Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime delle alluvioni che hanno colpito la Spagna, in particolare la provincia di Valencia. Secondo gli ultimi dati diffusi dalle autorità loca ...

Alluvione in Spagna: bilancio sale drammaticamente a 205 morti

(inmeteo.net)

La Spagna continua a vivere giornate drammatiche a causa della devastante alluvione che ha colpito la Comunità Valenciana e altre aree del Paese. Secondo l'ultimo aggiornamento del Centro di Coordinam ...

IN SPAGNA - Il bilancio dei morti per l'alluvione sale a oltre 200

(napolimagazine.com)

IL bilancio dei morti per l'alluvione in Spagna è ora superiore ai 200: lo si apprende dopo l'ultimo aggiornamento diramato dai servizi d'emergenza della Comunità Valenciana, secondo cui in questa reg ...