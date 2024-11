Bresciatoday.it - Alcol, risse e vandali: è la lunga notte (bresciana) di Halloween

Leggi tutto su Bresciatoday.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Bresciatoday.it: L'ultimo intervento all'alba di venerdì 1° novembre, poco prima delle 6.30 in Via Salgari a Brescia: sul posto un'ambulanza della Croce Bianca per soccorrere una ragazza di 20 anni alle prese con un'intossicazione etilica. L'ultima, purtroppo, di una vasta gamma di chiamate che sono proseguite