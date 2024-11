Infobetting.com - Ajax-PSV (sabato 02 novembre 2024 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi tutto su Infobetting.com

La vittoria per 2-0 dell’al “de Kuip” contro un Feyenoord che si stava ritrovando è stato un segnale importante anche per la capolista PSV. La squadra di Peter Bosz guida la classifica di Eredivisie a punteggio pieno con otto punti di vantaggio proprio sui “Lancieri” che però hanno giocato una partita in meno. Se InfoBetting: Scommesse Sportive e