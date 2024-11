Casertanews.it - Aggressioni a medici e veterinari, esperto casertano a 'Mi Manda RaiTre'

Leggi tutto su Casertanews.it

(Casertanews.it - venerdì 1 novembre 2024)- In un clima di crescente tensione, il fenomeno dellesi intensifica, segnalando un’emergenza diffusa in tutto il Paese. Sarà questo uno dei temi portanti della puntata di “Mi” di sabato 2 novembre alle 9.00, in cui si discuterà delle sempre più