Napolitoday.it - A Sorrento torna M'Illumino d'Inverno: oltre cento eventi tra spettacolo, cultura e folclore

Leggi tutto su Napolitoday.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Napolitoday.it:appuntamenti, che spaziano dal teatro alla musica, dall'enogastronomia al, per dare vita da un fitto e ricco calendario che prenderà il via il 23 novembre prossimo, per concludersi il 19 gennaio 2025. Intrattenimento per tutte le età, destinato a cittadini e visitatori, con