Padovaoggi.it - 12^ Edizione del Gran Premio Nazionale F.W.R. Baron, i campioni premiano gli juniores

Leggi tutto su Padovaoggi.it

(Padovaoggi.it - venerdì 1 novembre 2024)- Tutto è pronto per la festa e le premiazioni dedicate ai giovanidel ciclismo in occasione della 12^delF.W.R.valido per il Progetto Giovani. La manifestazione, voluta dalla famiglia(Fiorella e Rino e da i figli Wais e Ronny) è