Ziliani | Una tra Juve e Milan rischia di non qualificarsi alla prossima Champions Motta e Fonseca anziché pensare allo scudetto dovrebbero…

Leggi tutto 📰 .com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il turno infrasettimanale del campionato di Serie A ha evidenziato come al momento la lottapotrebbe appartenere soltanto a due squadre, Napoli e Inter. I partenopei sono primi in classifica con 25 punti e hanno 4 punti di vantaggio sui nerazzurri con lo scontro diretto del prossimo 10 novembre a “San Siro” che potrebbe L'articolo: “Una tradi non, dovrebbero” proviene da Webmagazine24.