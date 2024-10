Inter-news.it - Zanetti: «Lautaro Martinez settimo? Stia tranquillo, noi al suo fianco»

Leggi tutto 📰 Inter-news.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024), dopo la prima parte di intervista dove si esprime sull’andamento della stagione e sul Napoli di Antonio Conte, ha continuato il suo discorso su competitività del club e su. COMPETITIVA – Javier, al Sportmovies festival, ha parlato della competitività dei nerazzurri. Il vicepresidente e leggenda del club crede nella sua squadra e secondo lui potrà fare grandi cose anche in Champions League. Il suo pensiero: «L’Inter può competere per arrivare fino in fondo in tutte le competizioni che affronterà,mo lavorando sugli errori e cerchiamo di non farne più». Pupi crede nella squadra, che domenica affronterà il Verona a San Siro per dare continuità a questa serie di risultati positivi.e l’Inter: Pupi difende sempre! TORO – Poi lo stessoha risposto alla domanda sual Pallone d’Oro.