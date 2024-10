Oasport.it - WEC, Peugeot avanti nella FP1 della 8h Bahrain. 3° posto per Ferrari

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Si apre con la prima sessione di prove libere8h dell’ultimo atto del FIA World Endurance Championship 2024. Lan. 94 dell’ex pilota F1 Paul Di Resta detta leggeFP1 araba in 1.50.837 con solo 49 millesimi di scarto sulla Porsche n. 5 dell’australiano Matt Campbell.insegue con il terzo crono, Antonio Giovinazzi ha fatto la differenza precedendo con la 499P n. 51 ufficiale lan. 93, la Porsche n. 6, la Lamborghini n. 63 e la Toyota n. 8. Decimo e tredicesimo, invece, per la Toyota n. 7 e lan. 50, entrambe ancora matematicamente in corsa per il titolo piloti contro la Porsche ufficiale n. 6. Ricordiamo che i tre brand citati si contenderanno questo fine settimana sotto i riflettori delanche il Mondiale costruttori, attualmente nelle mani di Porsche.