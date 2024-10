Liberoquotidiano.it - Vogliono uccidere Giorgia Meloni: la rivelazione del premier da Vespa

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Minacciata di morte dagli scafisti. Lo rivelaa Bruno, ospita prima di “Cinque minuti” e poi di “Porta a Porta” su Rai Uno. La presidente del Consiglio considera il fatto come una conseguenza delle misure messe in campo dal governo per contrastare l'immigrazione illegale. Iniziative che vanno a incidere su un business, che creano un danno all'economia di chi traffica in vite umane. Ma il tema dei migranti è l'occasione anche per una nuova polemica con la magistratura. Con quei giudici che impugnano le leggi dello Stato: «Motivazioni da volantino propagandistico», ci va giù pesante, criticando poi anche i sindacati («hanno un pregiudizio») e l'opposizione. Il titolo, però, sono le minacce.