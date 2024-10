Inter-news.it - VIDEO – Inter, +3 ad Empoli e Napoli -4! Duello | Inter-News Web TV

(Di giovedì 31 ottobre 2024)è finita 0-3, con i nerazzurri che hanno risposto prontamente al pari amaro contro la Juventus per 4-4. Un risultato fondamentale per tenere il passo del. L’approfondimento di Emanuele Rossi suWeb Tv. CONTINUARE – L’ieri ha regolato l’per 3-0, con tutti i gol segnati nella ripresa: doppietta Frattesi e timbro di Lautaro Martinez. Un successo molto importante per rispondere alle critiche dopo il pari amaro con la Juventus per 4-4, ma allo stesso tempo per rimanere sulla scia del. La squadra di Antonio Conte, vittoriosa a Milano martedì sera con il Milan, si trova a più quattro sulla Beneamata. Adesso per l’ci sarà la sfida col Venezia a San Siro, quella contro l’Arsenal in Champions League e poi appunto lo scontro diretto con il. Un trittico di partire clamoroso.