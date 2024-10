Inter-news.it - VIDEO ? Inter, ora tocca al Venezia! Novità infortuni | Inter Chat

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 coninsui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. La puntata andata in diretta oggi all’indomani di Empoli-e già con ilprossimo obiettivo. IN? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. All’indomani della vittoria sul campo dell’Empoli, la squadra di Simone Inzaghi è già a lavoro per il prossimo match di campionato. Domenica sera a San Siro arriva ile i nerazzurri non possono sbagliare. Tante le considerazioni sulla formazione titolare contro i lagunari, considerando i prossimi importanti impegni e glinerazzurri.