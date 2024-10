Anteprima24.it - Ventenne arrestato nel Salernitano per possesso di droga e armi

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania, nel, hanno, in flagranza di reato, a Ceraso, unper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina. I militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno perquisito l’indagato trovandolo indi circa 4,50 grammi di cocaina, hashish per circa 2,30 grammi, un telefono cellulare utilizzato verosimilmente per attività delittuose, un fucile calibro 12 con matricola abrasa, caricato con due cartucce nonché ulteriori 3 cartucce calibro 12, e 4 proiettili calibro 303. La procura di Vallo della Lucania ha disposto i domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.