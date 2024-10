Venom 3 ha riscritto la scena finale di Spider-Man: No Way Home (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo aver visto la scena iniziale di Venom: The last dance, i fan si sono subito resi conto che c’era una riscrittura (o retcon) di quanto visto in Spider-Man: No Way Home. Lo Spider-Man Universe della Sony (SSU) è sempre stato poco preciso per quanto riguarda le menzioni e i riferimenti a Spider-Man nei suoi film. Uno dei più clamorosi è stata l’apparizione dello Spider-Man di Tobey Maguire in un poster nel trailer di Morbius. Tuttavia, il regista di Morbius ha confermato che l’easter egg di Spider-Man era un’esclusiva del trailer, il che ha reso ancora più divertente la scena post-credit del film con l’Avvoltoio di Michael Keaton, che ha comunque fatto il nome di Spider-Man. Per non parlare di come la scena post-credit di Venom: Let There Be Carnage ha direttamente anticipato un confronto con lo Spider-Man di Tom Holland. Nerdpool.it - Venom 3 ha riscritto la scena finale di Spider-Man: No Way Home Leggi tutto 📰 Nerdpool.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo aver visto lainiziale di: The last dance, i fan si sono subito resi conto che c’era una riscrittura (o retcon) di quanto visto in-Man: No Way. Lo-Man Universe della Sony (SSU) è sempre stato poco preciso per quanto riguarda le menzioni e i riferimenti a-Man nei suoi film. Uno dei più clamorosi è stata l’apparizione dello-Man di Tobey Maguire in un poster nel trailer di Morbius. Tuttavia, il regista di Morbius ha confermato che l’easter egg di-Man era un’esclusiva del trailer, il che ha reso ancora più divertente lapost-credit del film con l’Avvoltoio di Michael Keaton, che ha comunque fatto il nome di-Man. Per non parlare di come lapost-credit di: Let There Be Carnage ha direttamente anticipato un confronto con lo-Man di Tom Holland.

