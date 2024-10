Ternitoday.it - “Vengo dalle Cesure, conosco bene le periferie: a Terni c’è forte disagio, torniamo ad avere una visione regionale”

Leggi tutto 📰 Ternitoday.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Ac’è una situazione di, di degrado.le. E non soltanto lì aumenta la distribuzione dei pasti per chi non ce la fa. I giovani se vanno, il reddito pro capite diminuisce: bisogna tornare aduna