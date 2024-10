Valencia, perde moglie e figlia nell’alluvione: “Trascinate via dalla corrente, non ho potuto fare nulla” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel pieno dell'alluvione nella regione Valenciana, María García Lourdes, 34 anni, il marito Antonio Tarazona, 59, e la neonata hanno provato a fuggire da Paiporta a Valencia. La corrente, però, ha portato via l'auto. L'uomo era riuscito a salvarsi e dopo 24 ore ha ricevuto la notizia del ritrovamento dei corpi. Fanpage.it - Valencia, perde moglie e figlia nell’alluvione: “Trascinate via dalla corrente, non ho potuto fare nulla” Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel pieno dell'alluvione nella regionena, María García Lourdes, 34 anni, il marito Antonio Tarazona, 59, e la neonata hanno provato a fuggire da Paiporta a. La, però, ha portato via l'auto. L'uomo era riuscito a salvarsi e dopo 24 ore ha ricevuto la notizia del ritrovamento dei corpi.

