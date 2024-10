Leggo.it - ?Utero in affitto, così i due italiani volevano avere una figlia. La mamma contattata su Fb, i 5.500 euro al bar in una valigetta. Cosa sappiamo

Leggi tutto 📰 Leggo.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Sta facendo discutere il caso della coppia di cittadini, tra cui un oncologo di Padova, bloccati in aeroporto in Argentina dove stavano per imbarcarsi su un volo per Parigi insieme ad una