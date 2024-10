Usa, Colavita: “Con nuova presidenza speriamo meno dazi su import da Italia e visti di lavoro più semplici” (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – visti più semplici per l'ingresso di lavoratori Italiani, l'eliminazione o la diminuzione di dazi sull'import di prodotti made in Italy, come ad esempio quello che ad oggi pesa sul tonno. O anche delle misure antidumping che ancora insistono sulla pasta. Sono alcune delle misure che Giovanni Colavita, amministratore delegato della Colavita Usa e L'articolo Usa, Colavita: “Con nuova presidenza speriamo meno dazi su import da Italia e visti di lavoro più semplici” proviene da Webmagazine24. Leggi tutto 📰 .com (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) –piùper l'ingresso di lavoratorini, l'eliminazione o la diminuzione disull'di prodotti made in Italy, come ad esempio quello che ad oggi pesa sul tonno. O anche delle misure antidumping che ancora insistono sulla pasta. Sono alcune delle misure che Giovanni, amministratore delegato dellaUsa e L'articolo Usa,: “Consudadipiù” proviene da Webmagazine24.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: "Consperiamo meno dazi su import da Italia e visti di lavoro più semplici";: "Consperiamo meno dazi su import da Italia e visti di lavoro più semplici"; Fava: "Patto con le imprese per un futuro sostenibile"; Ue avvia indagine su Temu; Confitarma, Zanetti: "Competitività shipping significa competitività intero paese"; "Meloni prima premier non tecnica a guadagnarsi rispetto internazionale". L'Ad dila incorona; Approfondisci 🔍

Usa, Colavita: "Con nuova presidenza speriamo meno dazi su import da Italia e visti di lavoro più semplici"

(msn.com)

L'intervista sulle presidenziali: 'Superare misure anti dumping sulla pasta, serve meno pressione fiscale su aziende' ...

Elezioni Usa, dai “grandi elettori” alle date più importanti: tutto quello che c’è da sapere

(repubblica.it)

Ma i singoli Stati “chiameranno” il nuovo presidente ben prima che arrivi il conteggio finale. Nel 2020 la vittoria di Biden venne annunciata il 7 novembre, quattro giorni dopo l’Election Day. Nel ...

Elezioni Usa 2024, tutto quello che c'è da sapere sul voto del 5 novembre

(wired.it)

Come funziona il sistema dei grandi elettori e perché ne servono 270 per vincere? Perché 47 stati hanno già iniziato a votare in anticipo? Chi sono i candidati Harris e Trump e cosa propongono i loro ...

Elezioni USA, come funziona il sistema elettorale americano e come viene eletto il Presidente

(fanpage.it)

Manca una settimana alle prossime elezioni USA, che si terranno il 5 novembre ... tabula i voti la prima settimana di gennaio e la nuova presidenza inizia il 20 gennaio successivo alle elezioni.