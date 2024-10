Baritoday.it - Uomo trovato senza vita a Gioia del Colle: sul cadavere segni d'arma da fuoco, si indaga per omicidio

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il corpodi undi 39 anni, Michele De Carlo, è stato rinvenuto questa mattina nei pressi di un deposito adel, in via Anna Magnani.Sul posto sono giunti carabinieri e personale della Scientifica.Indagini sono in corso con l'ipotesi di omicidio. Come riporta l'Ansa