Milanotoday.it - Un nuovo museo a Milano in una palazzina (ora) diroccata

Leggi tutto 📰 Milanotoday.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Accordo tra il Comune die la Sovrintendenza per realizzare undedicato alla città antica, che sorgerà negli edifici dismessi di via Conca del Naviglio, di proprietà dell'amministrazione, e ospiterà i reperti archeologici provenienti dall'anfiteatro di. Non mancheranno sale