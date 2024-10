Linkiesta.it - Un enologo francese per il nuovo corso delle bollicine di Erbusco

(Di giovedì 31 ottobre 2024) È un signore minuto e sagace, Richard Geoffroy, l’ex chef de cave di Dom Perignon, uno degli uomini che ha modellato la strada di questo vino straordinario e ha contributo a segnare la sua storia. E oggi, a settant’anni, si sente un uomo finalmente libero: «Ma la libertà è una conquista, ce la si guadagna» proclama sicuro in un colloquio a tu per tu con Gastronomika, durante la presentazione della nuova strada di Bellavista, sua attuale casa enologica. E continua: «Oggi mi sento libero, non sono gelosomie conoscenze e anzi sono felice di canalizzarle. E dopo ottanta vendemmie che sono riuscito a fare nella mia vita, perché ho viaggiato continuamente in tutti i continenti, è come se magicamente tutto fosse diventato chiaro, tutti i tasselli fossero al loro posto.