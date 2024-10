Umbria, ricerca Adnkronos, Di Gregorio: “Made in Italy e innovazione forti a Perugia” (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per commentare la ricerca Adnkronos realizzata sulla piattaforma SocialData sui temi più importanti per i cittadini dell’Umbria, in vista delle elezioni regionali, l’agenzia ha chiesto un commento a Luigi Di Gregorio, docente all’Università della Tuscia e alla Luiss. “Le conversazioni online in Umbria rivelano alcune differenze prevedibili tra Perugia e Terni”, spiega l’esperto Leggi tutto 📰 Periodicodaily.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) () – Per commentare larealizzata sulla piattaforma SocialData sui temi più importanti per i cittadini dell’, in vista delle elezioni regionali, l’agenzia ha chiesto un commento a Luigi Di, docente all’Università della Tuscia e alla Luiss. “Le conversazioni online inrivelano alcune differenze prevedibili trae Terni”, spiega l’esperto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, Di: "Made in Italy e innovazione forti a Perugia";, Bertini: "Partita clou per i leader nazionali";, Marchetti: "conferma, tema sicurezza il più sentito a Perugia"; Emilia-Romagna:, per Di: "Male sicurezza, bene occupazione"; Elezioni Usa, voto per corrispondenza senza limiti: dall’estero allo spazio; Parigi 2024, Paltrinieri argento nei 1500 stile libero; Approfondisci 🔍

Umbria, ricerca Adnkronos, Di Gregorio: "Made in Italy e innovazione forti a Perugia"

(msn.com)

(Adnkronos) - Per commentare la ricerca Adnkronos realizzata sulla piattaforma SocialData sui temi più importanti per i cittadini dell’Umbria, in vista delle elezioni regionali, l’agenzia ha chiesto u ...

Umbria, Marchetti: "Ricerca AdnKronos conferma, tema sicurezza il più sentito a Perugia"

(msn.com)

(Adnkronos) - Siamo di fronte a una ricerca "che risulta particolarmente rilevante e utile, soprattutto per la sua capacità di evidenziare le priorità dei nostri concittadini. Comprendere le loro ...

Umbria, ricerca Adnkronos, Bertini: "Partita clou per i leader nazionali"

(reggiotv.it)

In tal senso, la ricerca AdnKronos-Socialdata contiene un parametro indicativo, il media engagement per post, ovvero il tempo speso su ogni tema. Ebbene, in Umbria sui social la gente si sofferma più ...

Umbria,ricerca Adnkronos: sui social duello serrato Tesei-Proietti

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

A restituirne l'immagine è la ricerca sui candidati alle prossime elezioni in Umbria, effettuata da Adnkronos con l’ausilio della piattaforma SocialData, relativa all’analisi delle conversazioni ...