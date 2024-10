Ultime Notizie Serie A: vince la Fiorentina di Palladino, ora è terza (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. Le informazioni vengono Calcionews24.com - Ultime Notizie Serie A: vince la Fiorentina di Palladino, ora è terza Leggi tutto 📰 Calcionews24.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte lepiù rilevanti che riguardano il campionato diA, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. Le informazioni vengono

Serie A, Genoa-Fiorentina 0-1. Tra poco in campo Roma-Torino e Como-Lazio

(tg24.sky.it)

La 10^ giornata di campionato, unico turno infrasettimanale della stagione, termina oggi con gli ultimi 3 match. Nel tardo pomeriggio, a Marassi i viola passano con un gol di Gosens. Alle 20.45 calcio ...

Probabili formazioni Como Lazio: turnover per Baroni

(lazionews.eu)

COMO LAZIO PROBABILI FORMAZIONI – Dopo il tris rifilato al Genoa, la Lazio prosegue la propria cavalcata recandosi allo Stadio Sinigaglia per sfidare il Como di Cesc Fabregas. Ecco di seguito le proba ...

SERIE A/ Inter straripante, Juve sempre più in difficoltà e Milan escluso dallo scudetto

(ilsussidiario.net)

La decima giornata di Serie A raccontata da Alfredo Mariotti: il Napoli scatta avanti, seguito solamente più da una straripante Inter ...

Serie A: l'Inter risponde al Napoli, l'Atalanta sorpassa la Juventus

(ansa.it)

Il Venezia lascia, almeno fino a domani, l'ultimo posto al Genoa. Il Napoli ha preso il volo con qualita', abnegazione, sostanza, a immaginazione e somiglianza di Antonio Conte, che ha cominciato al ...