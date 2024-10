Ultime notizie Calcio Estero: Alluvione a Valencia, il club vicino alle vittime; Tebas contro la FIFA; CR7, che errore dal dischetto! (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tutte le Ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il Calcio Estero, gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Calcio News 24. Calcionews24.com - Ultime notizie Calcio Estero: Alluvione a Valencia, il club vicino alle vittime; Tebas contro la FIFA; CR7, che errore dal dischetto! Leggi tutto 🔗 Calcionews24.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24 Rimanete aggiornati con tutte lepiù rilevanti che riguardano il, gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione diNews 24.

Calcio Estero LIVE: In campo Premier, Liga, Bundesliga e Ligue 1

(msn.com)

Fiorentina, Kean non parte con la squadra per la trasferta col Genoa, le ultime

(calcionews24.com)

Brutte notizie per la Fiorentina: Moise Kean non è partito con il resto della squadra per la trasferta dei viola contro il Genoa Brutte notizie per Palladino e la Fiorentina, in vista della trasferta ...

Tebas contro la FIFA: «Non agisce per il bene del calcio! Quella competizione non si giocherà»

(calcionews24.com)

Tebas contro la FIFA per i troppi impegni calcistici: una polemica che dopo tanti mesi non è arrivata ad una conclusione Continuano le polemiche dove calciatori e allenatori per i troppi impegni calci ...

Il Marsiglia di De Zerbi crolla in casa col PSG: per l’allenatore una sola vittoria nelle ultime quattro

(derbyderbyderby.it)

L'allenatore italiano cercava una partita di cuore e personalità tra le mura amiche contro un Paris Saint Germain che nel corso delle ultime settimane non si è dimostrato irresistibile. Niente di ...