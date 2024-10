Ue avvia indagine su Temu

Leggi tutto 📰 Periodicodaily.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Commissione Europea hato un procedimento formale per accertare se la piattaforma di e-commerce, controllata dalla Pdd Holdings, ha violato la legge sui servizi digitali (Dsa). L', specifica l'esecutivo Ue, riguarda ambiti legati alla vendita di prodotti illegali, alla progettazione del servizio in modo da creare dipendenza, ai sistemi utilizzati per