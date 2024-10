Tumori, ‘charity dinner’ per supportare biopsia liquida Gemelli: raccolti 580mila euro (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Cena di beneficenza organizzata dal Policlinico Gemelli di Roma per supportare le attività di ricerca sulla biopsia liquida. Il polo di assistenza e ricerca, che quest’anno celebra i suoi primi sessant’anni, si conferma sempre più faro nella ricerca e nelle risposte ai bisogni dei pazienti. E un punto di riferimento per il territorio L'articolo Tumori, ‘charity dinner’ per supportare biopsia liquida Gemelli: raccolti 580mila euro proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutto 📰 .com (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Cena di beneficenza organizzata dal Policlinicodi Roma perle attività di ricerca sulla. Il polo di assistenza e ricerca, che quest’anno celebra i suoi primi sessant’anni, si conferma sempre più faro nella ricerca e nelle risposte ai bisogni dei pazienti. E un punto di riferimento per il territorio L'articoloperproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

