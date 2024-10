Ilrestodelcarlino.it - Treviso, la proiezione de ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’ per i ragazzi delle medie si farà

Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Via libera alladel film sull’omofobia ‘Ildairosa': a stabilirlo è la dirigente della scuola media diche nei giorni scorsi era salita alla ribalta della cronaca per aver bloccato la visione. A rendere nota la marcia indietro sono i quotidiani locali. Anche se, in realtà, non ci sarebbe mai stata l’idea di una cancellazione dell’evento, che vedrà coinvolti 150 studenti in un cinema locale il prossimo 4 novembre. La presidente ha infatti sottolineato che la scelta di ‘rifletterci due volte’ è stata “dettata da un eccesso di zelo e prudenza, ma non abbiamo mai veramente cancellato l'appuntamento”. D’altronde, era stato lo stesso istituto a organizzare la