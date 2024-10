Tpi.it - Tragico incidente nel nuorese: auto finisce nella scarpata, morti quattro ragazzi tra i 17 e i 20 anni

(Di giovedì 31 ottobre 2024)tra i 17 e i 20sonoin un terribilestradale avvenuto ieri, mercoledì 30 ottobre, a Fonni, in provincia di Nuoto. L’su cui viaggiavano i giovani, una Fiat Punto, è uscita di strada per causa ancora da accertare, ribaltandosi e finendo in una. In quel tratto di strada non c’è guard-rail. Isono stati sbalzati dall’abitacolo e sono deceduti. Le vittime dell’sono i due ventenni Michele Coinu e Michele Soddu, Marco Innocenti, 18 e Lorenzo Figus, 17. I Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto pochi minuti prima di mezzanotte, ma non ancora è chiaro a che ora si avvenuto lo schianto. Del gruppo non si avevano notizie dal pomeriggio, tanto che amici e conoscenti avevano iniziato a cercarlizona. Secondo i primi rilievi sull’asfalto ci sono segni di frenata, precedenti al ribaltamento dell’mobile.