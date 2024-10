Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-10-2024 ore 19:00

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Luceverdeveri trovati all’ascolto in studio Maria Barbera Taorminain coda sul grande raccordo anulare tra la Cassia 24L’Aquila allanina è la puntina lungo la carreggiata interna mentre quelle file da via della Magliana fino a via Tuscolana tra la Casilina Tiburtina fine poi per incidente sul viadotto della Magliana all’altezza del raccordo è ancora code a tratti e anche perfino all’Eur sul tratto della A24L’Aquila tra la tangenziale Togliatti e tra Tor Cervara il raccordo in uscita dalla capitale lungo la tangenziale est incolonnamenti per incidente tra San Giovanni via delle Valli è ancora code pernella galleria Giovanni 23 esimo da via della Camilluccia via Trionfale file e poi verso San Giovanni da via dei Colli della Farnesina via dei Campi Sportivi è ancora tra via Prenestina viale Castrense questa sera all’Olimpico i giallorossi ...