Traffico Roma del 31-10-2024 ore 16:30 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori in corso sulla via del mare percorribile tra Roma e Acilia esclusivamente in direzione di Ostia Ostiense invece percorribile solo soltanto verso Roma dal Raccordo Anulare verso il centro questa sera non impiego in programma Roma Torino calcio d’inizio 20:45 i provvedimenti relativi alla sosta e la viabilità della zona scatteranno già dal primo pomeriggio inevitabili le ripercussioni al Flaminio e nella zona del Foro Italico al quartiere sallustiano fino alle 18 è in programma una manifestazione con nel presidio in via Flavia nei pressi della sede del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali domani venerdì primo novembre è in programma la 16esima edizione della corsa dei Santi ritrovo dei partecipanti alle 7 con partenza e arrivo da Piazza Pio XII alla partenza per 8:45 attraversando lungo ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-10-2024 ore 16:30 Leggi tutto 📰 Romadailynews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità lavori in corso sulla via del mare percorribile trae Acilia esclusivamente in direzione di Ostia Ostiense invece percorribile solo soltanto versodal Raccordo Anulare verso il centro questa sera non impiego in programmaTorino calcio d’inizio 20:45 i provvedimenti relativi alla sosta e la viabilità della zona scatteranno già dal primo pomeriggio inevitabili le ripercussioni al Flaminio e nella zona del Foro Italico al quartiere sallustiano fino alle 18 è in programma una manifestazione con nel presidio in via Flavia nei pressi della sede del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali domani venerdì primo novembre è in programma la 16esima edizione della corsa dei Santi ritrovo dei partecipanti alle 7 con partenza e arrivo da Piazza Pio XII alla partenza per 8:45 attraversando lungo ...

