Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-10-2024 ore 14:30

Leggi tutto 📰 Romadailynews.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di servizi per la mobilità modifiche alla viabilità sulla via del mare sull’ostiense tra il nono è il decimo Municipio restringimento di carreggiata in particolare e se l’unico in direzione Ostia sulla via del mare dal km 13 e 300 fino allo svincolo per Acilia è in direzioneanche in questo caso c’è un restringimento di carreggiata è senso unico sul Ostiense dallo svincolo del raccordo sino al km 13 e 300 divieto di transito su entrambe le tratte ai mezzi sopra le 3,5 tonnellate Per quel che riguarda il trasporto pubblico c’è una deviazione per la linea di bus 712 e questa notte per la nmm dettagli sono sumobilita.it e anche su comune.