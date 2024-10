Lanazione.it - Todi, ecco ’Colori et Olio’ Gli eventi di Frantoi Aperti

(Di giovedì 31 ottobre 2024)– "Colori et olio" è il cartellone di iniziative che la città, terra di oliveti e di, propone per "" in Umbria, il grande evento oleoturistico regionale in corso fino alla metà di novembre. Diverse le iniziative previste nella due giorni di sabato 2 e domenica 3, a partire da un trekking urbano guidato – sabato, ore 9 - all’oliveto del Tempio della Consolazione, al Parco di Beverly e alla città dell’arte contemporanea, con degustazione finale dell’olio di uno locale nel punto vendita del centro storico. Nel pomeriggio evento a tema, nella tenuta agricola di Izzalini, "Terre di", giovane azienda che grazie a una convenzione pubblico-privato gestisce e cura il parco di Porta Fratta e propone una passeggiata tra gli olivi, Evoo Tasting e apericena con prodotti tipici gli olii extravergini della nuova campagna 2024- 2025.