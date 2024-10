Ilrestodelcarlino.it - Terribile incidente ad Ascoli: centra il pilone di un cavalcavia e muore

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 agosto 2024 – Un uomo è morto in unstradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo la provinciale Bonifica adPiceno, nel territorio di Maltignano. L’automobilista era alla guida di una Renault Megane quando, per cause in fase di accertamento, ha impattato violentemente ille di unferroviario. Inutili i soccorsi prestati dai sanitari del 118 giunti sul luogo del sinistro. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Non risultano altre vetture coinvolte nell’. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere di effettuare tutti gli accertamenti. Al momento si sta cercando di identificare la vittima che era alla guida della vettura intestata ad una persona anziana.