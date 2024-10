Tendenze skincare Coreane | alla scoperta della ‘Glass Skin’

Leggi tutto 📰 .com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Life&People.it La Corea si conferma, ancora una volta, trendsetter per eccellenza: il paese a cui guardare, da cui trarre ispirazione e con cui competere. Lancia, affermando sempre più la sua posizione di faro indiscusso nel beauty come una vera e propria rivoluzione lacoreana ha introdotto approcci e tecniche che hanno collezionato veri e propri appassionati in tutto il mondo, diffondendo questa pratica come filosofia di bellezza, e, la glass skin, con la sua luminosa trasparenza, rappresenta, oggi, l’apice di questo ideale di bellezza. Storiacoreana La ricerca coreana di una pelle impeccabile non è solo una moda, ma una eredità che si tramanda da secoli. A partire ddinastia Joseon (1392-1897), le donnededicarono tempo e attenzionecurapelle, percepita come simbolo di purezza e nobiltà.