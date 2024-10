Bubinoblog - TENAGLIA MEDIASET CONTRO AMADEUS: LA PROGRAMMAZIONE CHOC CONTRO LA CORRIDA

(Di giovedì 31 ottobre 2024)ha attivato una vera e propriaLadi. Nel frattempo Chissà chi è continua a disastrare in access nonostante scorpori e allunghi. Passiamo a mercoledì 6 novembre, giorno del ritorno in tv dello show dei dilettanti allo sbaraglio ideato da Corrado. Pier Silvio Berlusconi si presenta con tutte le reti accese. Oltre a Io Canto su Canale 5, ci sarà uno speciale di Quarta Repubblica dove Nicola Porro e i suoi ospiti analizzeranno l’esito delle elezioni Usa. La vera mossa è su Italia 1. Sulla rete giovane di Cologno arriva, per la prima volta, Quo Vado, il film con il maggior incasso d’Italia. Dopo i fortunati passaggi su Canale 5, Checco Zalone sbarca su Italia 1. Ogni mercoledì è previsto il ciclo Zalone. Sulle digitaline: Troy su 20, The Judge su Iris, Quasi Amici su 27, Don Camillo su Cine 34, Io e Lulù su La5 e Hunger Games su Italia 2.