Messinatoday.it - Strada groviera a Larderia, Cammaroto all'amministrazione: "Si intervenga per evitare disagi e possibili danni"

Leggi tutto 📰 Messinatoday.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La consigliera della Prima Circoscrizione Nunziasegnala un problema di dissesto e buche in Via Montegallo aInferiore. La, al centro del villaggio, è quasi intransitabile anche a piedi oltreché pericolosa per gli abitanti soprattutto con l'approssimarsi della stagione