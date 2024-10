Quotidiano.net - Stellantis, ricavi in calo del 27% e consegne del 20%

(Di giovedì 31 ottobre 2024)registra nel terzo trimestre 2024netti per 33 miliardi di euro, indel 27% rispetto allo stesso periodo del 2023, "dovuto principalmente a minorie a un mix sfavorevole, oltre all'impatto dei prezzi e dei cambi". Confermata la guidance finanziaria per il 2024, che era stata aggiornata lo scorso 30 settembre scorso. Leconsolidate nel terzo trimestre sono 1.148 mila, diminuite di 279 mila unità , cioè del 20% su base annua. Il terzo trimestre - spiega- ha scontato la cessata produzione di diversi modelli per l'avvio della transizione del portafoglio prodotti a livello globale, la riduzione pianificata delle scorte in Nord America e gli impatti derivanti da un contesto di mercato europeo difficile. Il gruppo aveva aggiornato i target a settembre con una riduzione nel 2024 dellealla rete di più di 200.