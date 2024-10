2anews.it - Snav accoglie richiesta pendolari: partenza aliscafo per Ischia e Procida spostata alle 14

Leggi tutto 📰 2anews.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Lagiunta daiera di un differimento di soli 10 minuti dell’orario dionde consentire ai lavoratori di poter raggiungere il porto in tempo utile per imbarcarsi.modifica l’orario della corsa dell’inda Casamicciola eper Napoliore 13.50 rispondendo in modo positivo alla