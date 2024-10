Fanpage.it - “Siete una famiglia soggiorno o camera da letto?”: cos’è il trend e quali sono le differenze tra le due scelte

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Su TikTok sempre più genitori stanno identificando le proprie famiglie in due categorie che definiscono un particolare modo di vivere la casa: costante condivisione degli spazi da una parte, intimità e autonomia dall'altra. Per gli esperti però, non esiste uno stile migliore dell'altro.