Serie B, il posticipo. Il Mantova spaventa la corazzata Palermo

(Di giovedì 31 ottobre 2024)Ilconquista un punto di indubbio rilievo contro il quotato. La sfida con i rosanero termina a reti inviolate, ma consente alla squadra di Possanzini di mettere in mostra le sue qualità contro una delle più quotate dellaB. Il cammino dei biancorossi verso la conquista del desiderato traguardo stagionale delle salvezza rimane ancora lungo, ma i virgiliani, nella sempre “confortevole“ cornice del Martelli, riescono a dimenticare l’immeritata sconfitta con la Sampdoria e a dimostrare una volta di più di avere le carte in regola per riuscire a farsi valere pure contro la rivale più accreditata. Il primo tempo si apre nel segno dei padroni di casa, che spingono sull’acceleratore nei primi 20’. Galuppini, Aramu e Fedel mettono in difficoltà la difesa rosanero, ma la porta difesa dall’attento Desplanches rimane imbattuta.