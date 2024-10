Lapresse.it - Serie A, Juventus-Parma 2-2: altro pari per Thiago Motta

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Lasoffre e viene frenata dal. Allo Stadium finisce 2-2 l’incontro valido per la decima giornata diA, con la squadra di, al sesto pareggio in 10 gare, che paga molte disattenzioni difensive. I ducali sbloccano il risultato dopo tre minuti, grazie al colpo di testa di Del Prato su sponda di Balogh. I bianconeri replicano con il colpo di testa vincente di McKennie su cross di Weah (31?) ma ilsi porta ancora in vantaggio, con Sohm, su assist di Mihaila (38?). Ad inizio ripresa Weah firma il definitivo 2-2 su cross di Conceicao (49?). In classificaquarta a 18 punti e a -7 dal Napoli, ilraggiunge quota 9.