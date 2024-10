Lapresse.it - Serie A, Genoa-Fiorentina 0-1: i viola espugnano Marassi

Leggi tutto 📰 Lapresse.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ladi Palladino non si ferma più. Isi impongono per 1-0 nel posticipo della 10/a giornata diA e conquistano la sesta vittoria consecutiva, tra campionato e coppe europee. Tre punti pesantissimi per la, che sale a quota 19 punti in classifica e scavalca la Juventus al quarto posto in piena zona Champions League. È notte fonda, invece, per ilche resta ultimo in classifica con 6 punti con la panchina di Gilardino che ora è sempre più a rischio. In tribuna aanche Balotelli, ultimo arrivato in casa rossoblù. Gara decisa da un gol di Gosens nel secondo tempo di una partita sostanzialmente equilibrata. Nella prima frazione,pericoloso in avvio con un diagonale di Sabelli a lato di poco. Cresce alla distanza la, anche se non riesce a creare grossi grattacapi alla difesa rossoblù.