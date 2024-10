Cityrumors.it - Selfie e giovani, nessun esibizionismo ma solo voglia di condividere

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Dietro aideinon ci sono le tendenze narcisistiche che tutti pensano, madiqualcosa con gli altri Inon sfoggiano più i loro visi sui social. Uno studio ‘SatisFace‘ condotto da UniSR, Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha dimostrato che la tendenza esibizionista dei, la quale ha caratterizzato l’avvento di alcuni social media, sta sparendo pian piano. Un’analisi, basata su una moltitudine di dati raccolti, che ha ribaltato completamente la visione che tutti hanno di quelle che vengono comunemente chiamate ‘Generazione Z’ e ‘Generazione Alpha’. Inon si isolano, ma anzi usano le nuove tecnologie per creare community e avvicinarsi ad altre persone. Cambiano i mezzi, cambiano i modi, ma non il risultati. I ragazzi non si scattano iper narcisismo, ma per condivisione (Pixabay) – Cityrumors.