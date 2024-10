“Se mi lasci non vale” con Luca Barbareschi chiuso inaspettatamente: l’ultima puntata (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo la chiusura de “L’altra Italia” di Antonino Monteoleone, un altro programma di prima serata su Rai2, “Se mi lasci non vale” condotto da Luca Barbareschi, si appresta a concludersi prima del previsto. Lo show, dedicato alle avventure di sei coppie in crisi che provano a risolvere i loro problemi vivendo insieme per quattro settimane in una villa, sarà interrotto martedì 5 novembre, due settimane prima rispetto alla programmazione originaria, a causa degli ascolti insoddisfacenti. Un’Ultima puntata Prolungata per Arrivare al Finale La terza e ultima puntata, che andrà in onda il 5 novembre, sarà più lunga rispetto alle precedenti. La decisione è stata presa per permettere al programma di concludersi e arrivare ai verdetti finali senza lasciare in sospeso le vicende delle coppie partecipanti. Thesocialpost.it - “Se mi lasci non vale” con Luca Barbareschi chiuso inaspettatamente: l’ultima puntata Leggi tutto 📰 Thesocialpost.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo la chiusura de “L’altra Italia” di Antonino Monteoleone, un altro programma di prima serata su Rai2, “Se minon” condotto da, si appresta a concludersi prima del previsto. Lo show, dedicato alle avventure di sei coppie in crisi che provano a risolvere i loro problemi vivendo insieme per quattro settimane in una villa, sarà interrotto martedì 5 novembre, due settimane prima rispetto alla programmazione originaria, a causa degli ascolti insoddisfacenti. Un’UltimaProlungata per Arrivare al Finale La terza e ultima, che andrà in onda il 5 novembre, sarà più lunga rispetto alle precedenti. La decisione è stata presa per permettere al programma di concludersi e arrivare ai verdetti finali senzaare in sospeso le vicende delle coppie partecipanti.

