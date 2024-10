Torinotoday.it - Screening ginecologico: la risorsa più importante contro i tumori

Leggi tutto 📰 Torinotoday.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Le visite ginecologiche e i test di, come il Pap test e l'HPV test, sono fondamentali per la salute dell'apparato genitale femminile. Questi esami sono cruciali per diagnosticare infezioni da HPV e displasie della cervice, che potrebbero evolvere in. Grazie alla prevenzione è