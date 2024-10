Save the Children: “31 bambini al giorno uccisi o mutilati. In 30 anni raddoppiati i minori che vivono in zone di guerra” – Report (Di giovedì 31 ottobre 2024) Quasi un bambino su cinque – in totale 473 milioni – vive in una zona di guerra e il numero di gravi violazioni commesse contro di loro in questi contesti è aumentato del 15% nel 2023, raggiungendo il livello più alto dall’inizio delle rilevazioni nel 2005. È quanto emerge dall’ultimo Report redatto da Save the Children. 31.721 casi documentati contro i bambini che vivono in contesti di guerra, pari a una media di 86 crimini contro i bambini al giorno Stop the War on Children: Pathways to Peace, ritrae uno scenario preoccupante. In media – sulla base dei dati raccolti dalla ong – 31 minori al giorno nel 2023 sono stati uccisi o mutilati. Il maggior numero di crimini contro i bambini è stato commesso nei Territori Palestinesi Occupati mentre l’incremento più elevato è stato in Sudan. Ilfattoquotidiano.it - Save the Children: “31 bambini al giorno uccisi o mutilati. In 30 anni raddoppiati i minori che vivono in zone di guerra” – Report Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Quasi un bambino su cinque – in totale 473 milioni – vive in una zona die il numero di gravi violazioni commesse contro di loro in questi contesti è aumentato del 15% nel 2023, raggiungendo il livello più alto dall’inizio delle rilevazioni nel 2005. È quanto emerge dall’ultimoredatto dathe. 31.721 casi documentati contro ichein contesti di, pari a una media di 86 crimini contro ialStop the War on: Pathways to Peace, ritrae uno scenario preoccupante. In media – sulla base dei dati raccolti dalla ong – 31alnel 2023 sono stati. Il maggior numero di crimini contro iè stato commesso nei Territori Palestinesi Occupati mentre l’incremento più elevato è stato in Sudan.

In media ogni giorno sono stati uccisi o mutilati 31 bambini. La spesa militare globale ha invece raggiunto 2,4 miliardi di dollari, ovvero più dell'intero Pil italiano.

Quasi un bambino su cinque (in totale 473 milioni di bambini) nel 2023 viveva in una zona di guerra e il numero di gravi violazioni commesse contro di loro in tali contesti è aumentato del 15% nel 2023.

Quasi un bambino su cinque (in totale 473 milioni di bambini) nel 2023 viveva in una zona di guerra e il numero di gravi violazioni commesse contro di loro in tali contesti è aumentato del 15% nel 2023.

Quasi un bambino su cinque (in totale 473 milioni) nel 2023 viveva in una zona di guerra e il numero di gravi violazioni commesse contro di loro in tali contesti è aumentato del 15% nel 2023.