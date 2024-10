Thesocialpost.it - Sardegna, chi sono le quattro giovani vittime dell’incidente stradale: i loro nomi

Tragedia in Sardegna: quattro ragazzi, tutti originari di Fonni in provincia di Nuoro, sono morti nella notte in un terribile incidente stradale attorno alle ore 23:51 avvenuto sulla SP69 poco fuori il paese di Fonni. La loro auto, una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo in curva ribaltandosi e finendo in una scarpata. Come si chiamavano i quattro ragazzi morti Gli occupanti, 4 ragazzi di Fonni compresi tra i 17 e i 20 anni sono stati sbalzati fuori dalla macchina e sono purtroppo tutti deceduti. Si tratta di Michele Coinu, 20 anni, Marco Innocenti, 18 anni, Michele Soddu, 20 anni, e Lorenzo Figus, di soli 17 anni.